ليبيا تشارك في اجتماع لجنة الخبراء بالمجلس العربي للسكان والتنمية بالقاهرة

شاركت ليبيا في الاجتماع الأول للجنة الخبراء الاستشارية بالمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، منها بلورة استراتيجية عربية للسكان، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من خبراء متخصصين لوضع مسودة هذه الاستراتيجية، إلى جانب التوصية بإعداد برنامج عمل لتبادل الخبرات والتجارب الفنية والممارسات الجيدة والفعالة في مجال السكان، والتنسيق بين الدول الأعضاء في تطبيق السياسات السكانية.

كما تم الاتفاق على تنظيم مسابقات فنية وثقافية بين الشباب من مختلف الدول العربية، حول مجموعة من القضايا السكانية والتنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل على مستوى الخبراء لدراسة البعد الديموغرافي للحراك الإنساني وأثره على التنمية.

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