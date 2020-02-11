البعثة تعلن “أول خطوات” المسار الاقتصادي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن لجنة الخبراء الخاصة بالمسار الاقتصادي ستركز في مستهل عملها على تحسين الإيرادات وتوزيعها، والعمل على معالجة الأزمة المصرفية، ومسألة إعادة الإعمار والتنمية، مضيفة أنه سيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.

وذكرت البعثة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 28 خبيرا اقتصاديا وماليا، التقوا في القاهرة الأحد والاثنين، في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن اللقاء شارك فيه ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، بينهم مسؤولون بالمؤسسات المالية والاقتصادية وخبراء وأكاديميون مختصون، حيث اتفقوا على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها.

وأكدت البعثة أن المشاركين خلصوا إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة، واتفقوا على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة، أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.

ولفتت البعثة الأممية إلى أن اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة يأتي كجزء من الخطوة الأخيرة للخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية، موضحة أن الخبراء اتفقوا على عقد الاجتماع القادم في أوائل مارس.

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