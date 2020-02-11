اعتماد نتائج الحملة الوطنية لحصر الثروة الحيوانية

شحات-العنوان

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية، اعتماد النتائج النهائية للحملة الوطنية لحصر الثروة الحيوانية، وذلك في احتفالية أقيمت، أمس الاثنين، بقاعة بلدية شحات.

وتم الإعلان عن النتائج النهائية واعتمادها من قبل وكيل عام وزارة الزراعة المهندس محمد عبدالعالي ورئيس اللجنة المركزية المهندس فتحي الكليلي.

وكانت قد أصدر وزارة الزراعة قرار رقم 116 لسنة 2018 يقضي بتشكيل لجنة مركزية لحصر الثروة الحيوانية، انبثقت عنها عشر لجان فرعية وقف المساحة الجغرافية وكثافة الثروة الحيوانية في ليبيا.

ووفقا لذلك القرار تم تشكيل 42 فريقا استمرت في عملها لحصر الثروة الحيوانية في كافة البلديات التابعة للحكومة الليبية لمدة ثمانية أشهر متواصلة.

وقامت وزارة الزراعة في ختام الحفل بتكريم رؤساء اللجان الفرعية والمساهمين في حملة حصرة الثروة الحيوانية.