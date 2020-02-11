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بلدي غات يبحث استكمال صيانة مستشفى المدينة.

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع وكيل ديوان المجلس البلدي غات صباح اليوم الثلاثاء مع وفد من الإدارة التنفيذية لجهاز تطوير المناطق والمشروعات النفطية بحضور حكماء وأعيان البلدية.

وأوضح المكتب الاعلامي بالمجلس أن الاجتماع نوقش خلاله المقترحات المعدة بشأن مشروع استكمال وصيانة وتحوير مستشفى غات العام وملاحظات الحكماء والأعيان بالخصوص.

وأشار عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي الدكتور محمد عبد الرحمن أن فريق الجهاز مكلف بإعداد التصاميم والمقايسات والخرائط للأعمال المطلوبة للمشروع،ليتم إنجازها بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للجهاز التنفيذي المباشرة في تنفيذ المشروع.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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