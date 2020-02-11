اخبار ليبيا الان

داخلية الوفاق… افتتاح محطات استخراج جواز السفر في السفارات

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أقامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، احتفالية في طرابلس، بمناسبة افتتاح محطات استخراج جواز السفر الليبي بالسفارات والقنصليات في الخارج.

وترأس وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، على هامش الاحتفالية، اجتماعا موسعا، لمناقشة آلية تفعيل منظومة استخراج جوازات السفر لليبيين في الخارج بحوالي 22 دولة حول العالم.

ووفق إدراج لـ”داخلية الوفاق” في فيسبوك، فقد شدد باشاغا خلال الاجتماع على ضرورة تسهيل إجراءات استخراج جوازات سفر المواطنين الليبيين بالخارج وحماية حقوقهم واللجوء إلى السفارات الليبية هناك لحل كافة مشاكلهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع حضره وكيل الداخلية عميد خالد مازن، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الأمن بالمناطق وعدد من مسؤولي الوزارة.

وكان رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، بحث قبل يومين مع عدد من رؤساء الأقسام بالمصلحة الاستعدادات لفتح منظومة جوازات في عدد من السفارات والقنصليات بالخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • – هذا خير كاذب – يتم التجارة بجوازات السفر داخل القنصليات بحوالي خمسمائة دينار إسترليني للجواز الواحد – والطيران الليبي مغلق بين الدول الأوروبية – بسبب تدخل التونسيين والمصريين والاتراك والقطريين – الان لا يسمح الطاءرات الليبية بالنزول على مدرجات مطارات بريطانيا او أوروبا بسبب اتهام الليبين بالارهاب . وكذلك العكس – فقط هم يريدون النفط اللببي لتسيير شاحناتهم التجارية فقط لا غير ،

    رد