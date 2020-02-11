داخلية الوفاق… افتتاح محطات استخراج جواز السفر في السفارات

أقامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، احتفالية في طرابلس، بمناسبة افتتاح محطات استخراج جواز السفر الليبي بالسفارات والقنصليات في الخارج.

وترأس وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، على هامش الاحتفالية، اجتماعا موسعا، لمناقشة آلية تفعيل منظومة استخراج جوازات السفر لليبيين في الخارج بحوالي 22 دولة حول العالم.

ووفق إدراج لـ”داخلية الوفاق” في فيسبوك، فقد شدد باشاغا خلال الاجتماع على ضرورة تسهيل إجراءات استخراج جوازات سفر المواطنين الليبيين بالخارج وحماية حقوقهم واللجوء إلى السفارات الليبية هناك لحل كافة مشاكلهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع حضره وكيل الداخلية عميد خالد مازن، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الأمن بالمناطق وعدد من مسؤولي الوزارة.

وكان رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، بحث قبل يومين مع عدد من رؤساء الأقسام بالمصلحة الاستعدادات لفتح منظومة جوازات في عدد من السفارات والقنصليات بالخارج.

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