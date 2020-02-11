معهد علاج الأورام بصبراته يتسلم جهاز تصوير مقطعي متطور‎

تسلّم المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة جهاز تصوير مقطعي محوسب CT SCAN 128 SLICE مزودًا بتقنيات تصوير متطورة .

وبين المكتب الاعلام بوزارة الصحة أن هذه التقنيات التي يتميز بها الجهاز دخلت خلال العام الماضي طور العمل في ليبيا لأول مرة عند تسلم قسمي الأشعة التشخيصية بمستشفى الهضبة العام بطرابلس والمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة جهازان يمتلكان التقنيات ذاتها.

ويستطيع الجهاز إجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام، كما يحوي الجهاز تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام بدقة عالية.

يشار إلى أن الإمدادات الطبية تصل تباعًا إلى معهد علاج الأورام بصبراتة تنفيذًا لخطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق لتعزيز خدمات القطاع الصحي في ليبيا