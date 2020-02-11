ندوة فبراير على “218”.. الاقتصاد والفساد

تنفرد قناة “NEWS218” في ذكرى ثورة فبراير، بعرض ندوة اقتصادية شاملة، تطرح كل القضايا المرتبطة بواقع الاقتصاد الليبي بعد السابع عشر من فبراير عام 2011.

وتناقش الندوة ملفات اقتصادية مسكوت عنها، مثل ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، والأموال الليبية المجمدة، وسياسات المصرف المركزي، وملف النفط، وملف عضويات رؤساء المصارف والمؤسسات الاستثمارية، وملف التنافس بين القطاعين الخاص والعام، والفساد الذي تحول لآلة تطحن الهياكل الاقتصادية في ليبيا الجديدة.

كما تُسلّط الندوة الضوء على جوانب أخرى من المشاكل الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن الليبي، وتضع جملة من الحلول التي تفهم الواقع بلغة الأرقام، ومن خلال تجارب الدول الأخرى التي مرت بتجارب مشابهة ومراحل تغيير تتطابق مع حالة الأزمة الليبية.

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