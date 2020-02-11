تفعيل عقد استكمال مشروع التطوير بمصنع الحديد والصلب‎

وقعت الشركة الليبية للحديد والصلب بمقرها في مصراتة اليوم الثلاثاء على عقد استكمال مشروع تطوير قائم الدرفلة على البارد مع شركة Winners للحلول الهندسية؛ والتي تعد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء وتطوير مصانع الدرفلة المسطحة.

وبين المكتب الاعلامي بشركة الحديد والصلب أن شركة Winners قد تعهدت باستكمال كافة بنود التعاقد خلال مدة العقد المحددة بمدة سنة لهذا المشروع الذي يأتي ضمن الخطة العامة للتطوير للشركة والمعتمدة سنة 2007.

يذكر أن هذا المشروع متوقف بسبب عزوف الشركة المتعاقد معها سابقا عن الحضور بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.