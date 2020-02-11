تبادل جثامين بين مصراتة والمنطقة الشرقية بوساطة من بني وليد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، أمس الإثنين، عن تبادل ثلاثة جثامين من أبناء المدينة مع ثلاثة جثامين آخرى من أبناء المنطقة الشرقية بوساطة من مدينة بني وليد.

ونشر الهلال الأحمر بمصراتة عبر صفحته في “فيسبوك” أمس، “بتكافل الجهود الإنسانية ما بين الهلال الأحمر الليبي والسلطات المحلية بمصراتة وأعيان ومشائخ والشباب الخيرين من مدينة بني وليد، جرى يوم الإثنين استلام وتبادل عدد 3 جثامين لأبناء مدينة مصراتة، وكذلك 3 جثامين تعود لأبناء المنطقة الشرقية”.

وأشاد الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة بهذه العملية قائلا: “ليكتمل وصل الإنسانية حتى ما بعد الممات وتعود الجثامين إلى ذويها”.

يذكر أن هذه الجثامين تعود لأفراد لقو حتفهم جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة في محاور ضواحي طرابلس وشرق مدينة مصراتة، بين قوات حكومة الوفاق من جهة، وقوات الجيش الليبي في الجهة المقابلة.

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