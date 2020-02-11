البعثة الأممية: الخبراء المشاركين في مباحثات المسار الاقتصادي الليبي سيلتقون مجددا في مارس المقبل

القاهرة-العنوان

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن 28 خبيرا اقتصاديا وماليا التقوا في القاهرة يومي 9 و 10 فبراير الجاري في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي.

وفي بيان لها أكدت البعثة أن المسار الاقتصادي هو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن المسار شارك فيه ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، منهم عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين.

وأكدت البعثة أن المشاركون اتفقوا على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها، كما تم الاتفاق على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.

وقال البعثة في بيانها “بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة”.

وأضافت البعثة أن اللجنة ستركز في مستهل أعمالها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة.

وقال البعثة أن الخبراء تدارسوا التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤكدة بأنه سيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.

ويأتي اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية.

واختتمت البعثة بيانها ” لقد اتفق الخبراء على عقد اجتماعهم القادم في مطلع مارس المقبل.