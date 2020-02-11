لافروف: بدون التوافق بين الأطراف الليبية لن تنجح أي مبادرة دولية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، مشروعات قرارات متعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا.

وأكد لافروف، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء، على ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبيين نفسها والذي بدونه لن تنجح أي مبادرة دولية، على حد قوله.

وذكر بيان الخارجية الروسية قائلا: “جرى تبادل للآراء حول مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشاريع القرارات المتعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير الماضي، وكذلك الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

وأشار البيان، إلى أن لافروف أكد الموقف الداعي إلى ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبيين نفسها والذي بدونه لن تنجح أي مبادرة دولية، مشددا على الحاجة إلى المراعاة الكاملة لمواقف دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي.

وكانت العاصمة الألمانية برلين قد استضافت في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا حضرته أطرافا دولية فعالة في البلاد، إضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

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