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لافروف: لن تنجح أي مبادرة دولية دون التوافق بين الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبية نفسها، و«الذي من دونه لن تنجح أي مبادرة دولية».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الألماني، هايكو ماس، بحثا خلاله مشروعات قرارات متعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا، حسب بيان للخارجية الروسية أوردته وكالة «سبوتنيك».

ووفق البيان، جرى تبادل الآراء حول مناقشة مجلس الأمن الدولي مشاريع القرارات المتعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي انعقد في 19 يناير، وكذلك الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأكد لافروف الحاجة إلى المراعاة الكاملة لمواقف دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي في أي تسوية للأزمة.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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