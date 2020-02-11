دعوة رسمية لباشاغا لزيارة فرنسا

دعا مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، لزيارة رسمية إلى فرنسا، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن باشاغا من المقرر كذلك أن يبحث خلال الزيارة «دعم الجهود من أجل السلام ومكافحة الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات التي تهدد وحدة الدولة والديمقراطية».

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يشار إلى أن باشاغا التقى أمس الإثنين وفدًا فرنسيًّا ضم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنا، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير، ومدير قسم شمال أفريقيا سيلفان فوريار، وعددًا من أعضاء السلك الدوبلوماسي بالسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.

وبحث الاجتماع الذي عُـقد بمقر السفارة الفرنسية في تونس، عددًا من المواضيع السياسية والأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة مخرجات مؤتمر برلين الذي عُـقد في 19 يناير الماضي.

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