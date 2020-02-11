رمزي الآغا : مركزي طرابلس يمارس ظلم ممنهج على المصارف التي إدراتها بشرق ليبيا

العنوان_البيضاء

قال رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي الآغا إن الكشف الصادر من مركزي طرابلس بخصوص مبيعاته للعملة الأجنبية للمصارف التجارية خلال شهر يناير يبين الظلم الواقع على المصارف التي إدارتها العامة في الشرق من خلال ممارسات واجراءات تعسفية تمنعها من الاستفادة من عمليات بيع العملة بصورة عادلة.

وأضاف الآغا أنه بالنظر إلى الكشف سنجد آن مصرف التجارة والتنمية لم يتحصل على دولار واحد مقابل فتح اعتمادات أو حوالات أو 10000 للأغراض الشخصية.

بينما مصرف الوحدة تحصل على خمسة ملايين دولار لغرض فتح اعتمادات ونصف مليون دولار للحوالات ولا شئ ل 10000 للأغراض الشخصية وبمقارنته بمصرف صغير وخاص كمصرف المتحد الذي تحصل على ثمانية وتسعون مليون دولار

كذلك الحال لمصرف التجاري الوطني .

قائلاً إنه لهذه الأسباب هذه المصارف لازالت تعاني من أزمة سيولة بعكس باقي المصارف.