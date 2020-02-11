رئيس الحكومة الليبية يلتقي أعضاء من نقابة المحامين بنغازي

التقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني اليوم في مدينة بنغازي، عددا من أعضاء نقابة المحامين بنغازي، بحضور وكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي.

اللقاء تناول المشاكل التي تواجه المحامين بصفة عامة والنقابة بصفة خاصة، حيث أكد الثني العمل على تقديم كافة الدعم للنقابة وتذليل الصعاب أمامها لتقوم بمهامها المنوطة بها.

من جهتهم ثمن أعضاء النقابة دور الحكومة الداعم للقوات المسلحة، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا