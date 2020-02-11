اجتماع موسع للأجهزة الخدمية والأمنية والعسكرية بصرمان

اجتمع اليوم مدير أمن صرمان العميد صالح الحريزي مع ممثلين عن القطاعات الخدمية والأمنية والعسكرية في المدينة.

وناقش الاجتماع توحيد جهود مختلف الأجهزة الأمنية، وتشكيل غرفة أمنية مشتركة لحماية المدينة، وتكثيف الدوريات الليلية، والتعاون بين مختلف الأجهزة.

كما ناقش الاجتماع كيفية توثيق ومتابعة أوضاع النازحين والمهجرين والمغتربين السوريين الموجودين في صرمان.

وتطرق المجتمعون إلى تذليل الصعاب أمام المرافق الصحية وتجهيزها خاصة العيادات المجمعة ومستشفى صرمان التعليمي لتكون جاهزة لاستقبال أي طارئ.

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