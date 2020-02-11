السفير الأمريكي لدى ليبيا لـ”حكومة الوفاق”: ندعم جهودكم في تفكيك الميليشيات                                                                 

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده للجهود التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها.

وذكرت صحيفة “ليبيا الأحرار”، اليوم الثلاثاء، أن نورلاند التقى بوزير الداخلية المفوض بـ”حكومة الوفاق”، فتحي باشاغا، أمس الاثنين، قائلا: “إن هذه الميليشيات تشكل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية ديمقراطية موحدة في ليبيا”، وذلك وفق ما نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها في “تويتر”.

وجاء عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية تذكير السفير بتصنيف تلك الميليشيات، حسب الاجتماع الذي عقد خلال الفترة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد نورلاند أن هذا التصنيف تضمن 14 نقطة، قسمت فيه المجموعات المسلحة بالألوان “الأحمر والبرتقالي والأصفر”، وما تمثله من تهديد خطير يعرقل بناء الدولة ويهيمن على قراراتها، “مما ساهم في عرقلة كافة الجهود لبناء دولة موحدة قوية وديمقراطية”.

وناقش اجتماع لاحق لباشاغا مع وفدين فرنسي وبريطاني عددا من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إلى جانب آخر التطورات السياسية ومخرجات “مؤتمر برلين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية