إيطاليا ترسل مقترحا لمراجعة وتحديث مذكرة الهجرة مع ليبيا

أرسلت الخارجية الإيطالية مقترحا إلى حكومة الوفاق لمراجعة وتحديث المذكرة الثنائية لعام ألفين وسبعة عشر الخاصة بالتعاون في مجال الهجرة.

ونقلت وكالة نوفا عن الخارجية الإيطالية أن المقترح يتضمن تقديم ابتكارات مهمة لضمان حماية أكثر شمولا للمهاجرين وطالبي اللجوء، وخاصة لضحايا الاتجار غير المشروع الذين يعبرون ليبيا، مع الامتثال التام لمبادئ اتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت المذكرة إلى أنه يجب توحيد عمل منظمات الأمم المتحدة وخصوصا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

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