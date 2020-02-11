الحكومة الليبية تبحث سير مشاريعها في صبراتة

العنوان_بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، آخر تطورات عدة مشاريع ببلدية صبراتة والتي جرى الموافقة عليها في الاجتماع السابق، والبالغ عددها 12 مشروعا تمت إجراءات التعاقد حيالها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة.

وجرت هذه المباحثات خلال اجتماع عقده الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لمناقشة احتياجات بلدية صبراتة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس البلدي للمدينة.

وحضر الاجتماع عضوي مجلس النواب عن بلدية ورشفانة مصباح البدوي وعن بلدية طرابلس بشير الأحمر، وعميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني، وعضو لجنة الأزمة بالبلدية محمود علي، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالديوان إبراهيم الدعباج.

ووافق الثني خلال الاجتماع على مشروع حفر وتجهيز عدد 16 بئر مياه لحل مشكلة نقص مياه الشرب ببلدية صبراتة شريطة تقديم المقاييس التقديرية في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن الإدارة المختصة في الديوان من استكمال باقي الإجراءات.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية، تعليماته بتقديم تقرير هندسي لإزالة أو صيانة مدرسة الطويلة الجنوبية، وذلك للبدء في صيانتها أو إزالتها وإنشاء بديل لها.