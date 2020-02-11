المسار الاقتصادي يبحث معالجة الإيرادات والأزمة المصرفية وإعادة الإعمار

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن المشاركين في المسار الاقتصادي قرروا إنشاء لجنة وثلاث مجموعات عمل لمعالجة تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها ومعالجة الأزمة المصرفية وإعادة الإعمار والتنمية.

وقالت البعثة في إيجاز صحفي اليوم إن المشاركين اتفقوا على أن التشظي المؤسسي والسياسات المتباينة أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.

وستركز المجموعات الثلاث على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، وكيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، والعمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة، والتحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية.

هذا واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم في مطلع مارس المقبل.

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