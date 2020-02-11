دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يبحث احتياجات بلدية صرمان

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي احتياجات بلدية صرمان، وذلك خلال اجتماع مع عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والمجلس التسييري للبلدية.

وحضر الاجتماع، عضو مجلس النواب عن بلدية ورشفانة السيد مصباح البدوي، وعضو مجلس النواب عن بلدية طرابلس السيد بشير الأحمر، ورئيس المجلس التسييري لبلدية صرمان السيد جلال مفتاح علي، وعضو المجلس التسييري للبلدية السيد مراد محمد الهادي، ومدير مشروعات البلدية السيد عبدالوهاب محمد.

كما حضره، مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في حصر كافة الاحتياجات والمختنقات الضرورية في مجال المياه والكهرباء والطرق والتعليم والأمن وتقديمها لديوان مجلس الوزراء لدراستها والبدء في تنفيذها حسب الأولوية.

كما أكد دولته على تحديد الآليات التي تحتاج إلى صيانة مثل آليات جهاز الإسعاف والطوارئ وآليات المطافي.

وأصدر تعليماته بضرورة تواصل مكتب شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية مع المؤسسة الوطنية للموارد المائية لإعداد دراسة حول صيانة محطة رفع مياه الصرف الصحي.

ووافق دولته على استكمال مبنى بلدية صرمان شريطة تقديم المقايسة التقديرية اللازمة للمشروع في أقرب وقت. (وال – بنغازي) ا م

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