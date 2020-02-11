دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يبحث احتياجات بلدية صبراتة

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي احتياجات بلدية صبراتة، وذلك خلال اجتماع مع عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي للبلدية.

وحضر الاجتماع، عضو مجلس النواب عن بلدية ورشفانة السيد مصباح البدوي، وعضو مجلس النواب عن بلدية طرابلس السيد بشير الأحمر، وعميدبلدية صبراتة السيد مفتاح خليفة البريشني، وعضو لجنة الأزمة بالبلديه السيد محمود علي يحيى، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

واستعرض دولة رئيس مجلس الوزراء آخر تطورات المشاريع التي تم الموافقة عليها في الاجتماع السابق والبالغ عددها 12 مشروعا، وتمت إجراءات التعاقد حيالها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

ووافق دولة الرئيس خلال الاجتماع على مشروع حفر و تجهيز عدد 16 بئر مياه؛ لحل مشكلة نقص مياه الشرب بالبلدية شريطة تقديم المقايسات التقديرية في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الإدارة المختصة في الديوان من استكمال باقي الإجراءات.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته، بتقديم تقرير هندسي لإزالة أو صيانة مدرسة الطويلة الجنوبية، وذلك للبدء في صيانتها أو إزالتها وإنشاء بديل لها.(وال – بنغازي) ا م

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