نقابة المحامين ببنغازي تثمن دور الحكومة الليبية

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – أثنت نقابة محاميي بنغازي على دور الحكومة الليبية الداعم للقوات المسلحة، والذي وفر كافة الخدمات للمواطنين في شرق البلاد وغربها وجنوبها، مثمنين دورها في إعادة الاستقرار إلى بنغازي وتحريك عجلة المشاريع التنموية فيها، وذلك خلال استقبال عدد من أعضاء النقابة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وبحث دولته مع ممثلي النقابة بحضور وكيل عام وزارة العدل السيد خالد أمراجع نجم ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء السيدر صلاح ماضي، بعض المشاكل التي تواجه المحامين بصفة عامة والنقابة بصفة خاصة.

وأكد دولة الرئيس على دور النقابة، موضحا أنه سيقدم كافة الدعم لها وسيذلل الصعاب أمامها لتقوم بمهامها المنوطة بها.(وال – بنغازي) ا م

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