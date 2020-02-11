استشهاد أحد أفراد قسم النجدة بنغازي وإصابة رئيس القسم خلال عملية نوعية لضبط تشكيل عصابي

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – استشهد رئيس عرفاء أحمد محمد عبدالوهاب المنفي ضابط الصف التابع لقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، فيما أصيب رئيس القسم المقدم جمال العمامي فجر اليوم الثلاثاء خلال عملية نوعية للقسم تهدف لضبط تشكيل عصابي خطير جدا يتمهن سرقة الأغنام من المزارع، وسرقة السيارت، والسلب بالإكراه في مدينة بنغازي.

وأعلن قسم شرطة النجدة بنغازي، أنه ووفقا للمعلومات المتوفرة لديه، تم العمل على تحديد مكان هذا التشكيل الذي تبين أنه يضم ليبيين إضافة إلى عدد ممن يحملون الجنسية المصرية وينشطون في نشاطهم الإجرامي بمناطق أرض شبنة وبودزيرة وأرض الأحلام وغيرها.

وقال القسم إنه تحرك بقوة على رأسها المقدم جمال العمامي، بعد أخذ إذن النيابة العامة لوكر هذه العصابة التي تعد من أخطر التشكيلات في المدينة، والواقع في منطقة (شبنة الرابش) وبالتحديد الطرق الداخلية المؤدية إلى القرية.

وأوضح قسم النجدة بنغازي، أنه عند وصول القوة المكلفة بالمداهمة قام هذا التشكيل بالرماية الكثيفة والمباشرة على أعضاء القسم بجميع أنواع الأسلحة.

وأشار القسم إلى وقوع اشتباك قوي بين دوريات قسم النجدة وهذا التشكيل الخطير مما أدى إلى استشهاد أحد ابطال قسم النجدة شهيد الواجب أحمد المنفي .

وأكد قسم النجدة أن هذا التشكيل العصابي الخطير لم يستسلم ولم يتوقف عن الرماية بمختلف أنواع الأسلحة حتى نفذت ذخيرته، ليتم بعدها مداهمة المكان وضبط أفراد التشكيل والمسروقات من الأغنام وغيرها، إضافة إلى الأسلحة التي كانت بحوزته.

ولفت القسم إلى فرار أحد أفراد التشكيل، مؤكدا أنه بإذن الله وبعزيمة الرجال سيتم ضبط المتم الفار من العدالة في أقرب وقت. (وال – بنغازي) ا م

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