معالي وزير الشؤون الاجتماعية تبحث أوضاع بلديتي قمينس والمرج مع أعضاء مجلس النواب عن البلديتين

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – استقبلت معالي وزير الشؤون الإجتماعية بالحكومة الليبية الدكتورة فتحية علي حامد، اليوم الثلاثاء، في مكتبها بمقر ديوان الوزارة في مدينة بنغازي سيادة عضو مجلس النواب الأستاذ إبراهيم الزغيد، ومدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية قمينس السيد خالد الفسي.

وبحثت الوزير مع عضو مجلس النواب عددا من الملفات المتعلقة بالشؤون الإجتماعية بما في ذلك مكتب قمينس.

وفي سياق متصل، استقبلت معالي الوزير ، اليوم الثلاثاء، سيادة عضو مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب.

وبحثت الوزير مع عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التسييري عدد من الملفات المتعلقة بالشؤون الإجتماعية بما في ذلك مكتب المرج.(وال – بنغازي) ا م

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