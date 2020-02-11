«الخليج العربي للنفط» تفتتح عددا من المقرات بموقع قنفودة في بنغازي

افتتح رئيس لجنة الإدارة لشركة «الخليج العربي للنفط» أشرف محمد العبار، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المقرات بموقع قنفودة في مدينة بنغازي.

وحسب المكتب الإعلامي لشركة «الخليج العربي للنفط»، فإن المواقع التي جرى افتتاحها هي مخزن لإدارة الخدمات ومخزن خاص بموقع قنفودة لاستعماله من قبل بعض الإدارات، ومبنى جديد خاص بمعمل ضمان الجودة لمواد وسوائل الحفر.

وأضاف المكتب أن الشركة تدشن مباني جديدة وحديثة ضمن خطة التطوير، بعد تعرض كل مخازنها للتخريب والنهب والتدمير العام 2014 من قبل بعض المجموعات المسلحة.

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