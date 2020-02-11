بعكس ما يعلنه الكبير .. بومطاري : هناك خطوات يمكنها علاج الهدر المالي النظامي

ليبيا – في خطوة وصفتها مالية الوفاق بالكبرى لتشريع وإصلاح الأنظمة الإدارية المالية العامة في ليبيا، أعلن وزيرها فرج أبومطاري اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن برنامج قال أنه برنامج إصلاحي مالي عام.

وقالت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي من الالتزام الكلي والسعي لضمان الحرص المالي من خلال التوجهات التي تبنتها من اتباع للفعالية والشفافية وإيماناً بمسؤوليتها وبضرورة تمكين الحوكمة الجيدة، معتبرة إياه خطوة أولية لبرنامج يمتد لخمس سنوات ويتضمن مبادرات إصلاحية عملت عليها وخططتها الوزارة .

وبالرجوع للباب الأول من الميزانية العامة، قالت الوزارة أن ليبيا حالياً تعاني من أعلى ارتفاع في مجموع الأجور كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. حيث تقدر بـ 55% من هذا الناتج ويأتي ذلك نتيجة لدفع مرتبات ما يقارب عن 1.8 – 2 مليون شخص في القطاع العام.

وقد تبين من التقييم المبدئي الذي أجرته وزارة المالية وفقًا لحديث أبومطاري بأن هنالك عدة إمكانيات وفرص متاحة للقيام بإصلاحات ضخمة لذا تم تصميم البرنامج الإصلاحي لمعالجة الهدر النظامي لخلق وتسيير عمليات انسيابية داخل عملية الحوكمة ككل.

واتهم ابومطاري المصرف المركزي في طرابلس بزعامة الصديق الكبير بعرقلة اعتماد ميزانية 2020 رغم اتخاذ الوزارة للمطلوب وتنسيقها مع ديوان المحاسبة مشيرًا إلى أن للمركزي حسابات أخرى على ما يبدو تدفعه الى المماطلة ومنع اعتماد الميزانية .

ويأتي هذا الحديث في المجمل مناقضًا لما يطرحه الصديق الكبير عن الازمة المالية في البلد وتلويحه مجددًا بالراية الحمراء بعد توقف ضخ النفط الى درجة تلويح مدير مكتبه بوقف صرف الدولار للأغراض الشخصية والتجارية إن لم يعد ضخ النفط الى سابق عهده .

ليتبين وفقًا لبومطاري امكانية اتخاذ اجراءات علاجية اصلاحية على رأسها خفض الإنفاق على باب المرتبات عن طريق خطوات معينة توقف ما أسماه الهدر النظامي الذي يتهم الكبير بالانغماس فيه منذ ثمان سنوات مكتفيًا بالوقوف كمصرف مرحزي عند الاصلاحات الاقتصادية المنقوصة التي أُقرت بضغط أزيز الرصاص قبل عام ونصف بعد حرب اللواء السابع .

وتتضمن الاصلاحات التي أعلنها أبومطاري وطالب بتنفيذها التدابير التالية:

• التكامل والاتصال من خلال تصميم دليل محاسبي متكامل مع قاعدة بيانات تقنية المعلومات وذلك لتحسين تقديم التقارير المالية.

•نظام المرتبات من خلال تطوير منظومة مرتبات متكاملة لتقليص الهدر الناجم عن البيانات غير الدقيقة أو المكررة، على سبيل المثال.

•توفير أنظمة تحكم وبناء القدرات عبر برنامج متكامل لبناء قدرات الخدمات المدنية في وزارة المالية.

وقد عبر بومطاري في مؤتمره عن التزام الوزارة بالبرنامج الإصلاحي قائلاً: “منذ استلامي لمنصبي منذ سنة مضت قمت بتحديد عدد من المجالات الأساسية التي تتطلب التحسين وها نحن نقدم اليوم الحلول على شكل برنامج إصلاحي.”

وأضاف : ” من خلال معالجة نقاط الضعف في الباب الأول للميزانية فإنه يؤمن بأن يمكن للوزارة تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 10% خلال السنة الأولى من عمر البرنامج”.

علاوة على ذلك، قال بومطاري أن البرنامج الاصلاحي الذي أعلنه لن يحقق فقط الفاعلية المطلوبة في الشؤون المالية للقطاع العام لليبيا بل سيُعبد الطريق لتجديد ثقافة الشفافية والمسؤولية والحوكمة في الأنظمة الإدارية الليبية للقطاع العام ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

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