رئيس الصليب الأحمر يزور بنغازي للقاء الثني والحويج

وصل، مساء الثلاثاء إلى بنغازي، وفد الصليب الأحمر الدولي، برئاسة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، ونائب إدارة العمليات على مستوى قارة إفريقيا باتريك يوسف، ورئيسة بعثة الصليب الأحمر في ليبيا مارين جسار، ومسؤول قسم التعاون بالصليب الأحمر صالح المثلوثي، ومسؤول قسم العلاقات بالصليب الأحمر أنيس قنديل.

ووفقاً لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر والوفد المرافق له، سيقابل خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الليبية، حيث سيكون له لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج.

من المقرر، أن تبدأ أولى زيارات الوفد، بلقاء مع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي عبدالحميد الدرسي، و زيارة ميدانية للتعرف على النشاطات والأعمال الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغازي.

كان في استقبال الوفد، في مطار بنينا، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتورة سلوى الدغيلي، وإدارة المراسم ومكتب التشريفات بالوزارة، ونائب الأمين العام للهلال الأحمر الليبي فرج الفاخري، ومدير مكتب الصليب الأحمر بنغازي أشرف أبو عمشة.