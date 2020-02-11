هل تأخر الاتحاد الأفريقي بحجز دور لحل أزمة ليبيا؟

استبعد الباحث في العلاقات والسياسات الدولية بمركز جنيف للأبحاث، ناصر زهير، أن يتمكن الاتحاد الأفريقي من الحصول على دور فعال في مسار المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية.

ورأى زهير في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن الاتحاد الأفريقي تأخر بتدخله لحل أزمة ليبيا، إلا أنه يحاول أن يستغل الاهتمام الدولي بملف الأزمة المتشابكة ليحصل على مكانة له في خارطة القوى العالمية.

وأشار زهير إلى أن الأمم المتحدة لا تريد خسارة الاهتمام الأفريقي، ولكنها لا تثق بقدرة الدول الأفريقية لحل الأزمة الليبية.

وقال إن تشكيل تحالف من دول جوار ليبيا قد يكون له تأثير أقوى من جعل الاتحاد الأفريقي يستلم زمام الأمور في ليبيا، وقد يلعب تشكيل دول الجوار قوى حقيقية لمراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا دورا إيجابياً، لكن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بذلك خاصة مع إصراره الأخير على إعادة تفعيل عملية صوفيا لمراقبة المياه الإقليمية الليبية.

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