إحباط تهريب كمية مخدرات كبيرة قادمة من مصر

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، الثلاثاء، عن ضبط سيارة نقل ركاب (فيتو) قادمة من مصر إلى بنغازي، بها حبوب مخدرة “هلوسة”.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، الرائد طارق الخراز في تصريح لقناة “218”، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي وردتها معلومات عن تشكيل عصابي يقوم بتهريب الحبوب المخدرة من مصر عبر المنفذ البري (السلوم- مساعد)، عن طريق سيارة نقل ركاب (فيتو).

وأوضح الخراز، أنه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم إعداد كمين محكم والتعميم على نوع السيارة ورقمها واسم السائق بكافة البوابات بساحل بنغازي الشرقي، وجرى ضبطها في بوابة المرصد التي يتمركز بها جهاز الهجرة غير الشرعية، والذي تعاون مع جهاز مكافحة المخدرات.

ولفت الخراز إلى أنه تم ضبط 37 ألف قرص مخدر نوع (ترامداول – بتريل) مخبأة في السيارة، مؤكدًا تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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