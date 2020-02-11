“عمل تخريبي” يطال آبارا بمشروع النهر الصناعي

أعلن جهاز وإدارة تنفيذ مشروع النهر الصناعي، تعرض ثلاث آبار بالحقل الشرقي إلى اعتداء تخريبي ما أدى الى خروجها عن الخدمة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالجهاز توفيق الشويهدي لقناة 218، الثلاثاء، إنه وبعد استقرار كامل لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، ورغم الحملات التوعوية والمناشدات، قام مجهولون بقطع الأسلاك الكهربائية من معدات الحقل الشرقي بغرفة التحكم بالقدرة (PCU) لتخرج هذه الآبار عن الخدمة.

واوضح الشويهدي، أن إدارة الجهاز وكافة الكوادر الفنية تنفذ أعمال الصيانة للمضخات الغاطسة، بالآبار لرفع معدلات إنتاج المياه وسد العجز في الإمداد المائي الحاصل بسبب الاعتداءات والتخريب والسرقة التي تعرضت لها رؤوس 106 آبار خلال أربع سنوات ماضية.

وأكد الشويهدي، استمرار أعمال التشغيل وضح المياه للمدن بما هو متاح من الآبار العاملة، وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة للمضخات والصمامات وكل المعدات، بالرغم من الصعوبات الأمنية واللوجستية بمنطقة حقول الآبار وباقي المواقع وعلى طول مسارات منظومة الحساونة- سهل جفارة.

وناشد الشويهدي كافة الأجهزة العسكرية والأمنية بالدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن والمشاريع الزراعية واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.

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