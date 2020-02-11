رغم شروط البرلمان.. البعثة الأممية تتواصل فرديا مع نواب لحضور مؤتمر جنيف

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إنه تلقى اتصالا هاتفيا، ظهر الثلاثاء، من سيدة عرفت نفسها أنها من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأضاف العباني، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، طلبت مني ملئ استمارة الترشح لمؤتمر جنيف، فكان ردي: “الترشح وقرار الحضور من عدمه يتخذ تحت قبة البرلمان”

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن سيدة تواصلت معه وقالت إنها من البعثة الأممية وطلبت منه ملء استمارة للمشاركة في لجنة الأربعين، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار السعيدي، إلى أنه رد على السيدة التي اتصلت به من البعثة بأن المشاركة في اللجنة تكون من خلال البرلمان، وليس بشكل فردي، موضحا أن مجلس النواب سبق وأرسل 5 نقاط للبعثة الأممية تضمنت الكثير من النقاط التي تتعلق بالحوار، إلا أن البعثة لم ترد عليها حتى الآن.

وأضاف: “في ظل عدم التوصل إلى نتائج إيجابية على مستوى الجانب الأمني فإن مجلس النواب غير مستعد للخوض في المسألة”

تجدر الإشارة، إلى أن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كان قد قال بأن مجلس النواب أقر في جلسة، الثلاثاء الماضي، توجيه خطاب من رئاسة المجلس إلى المبعوث الأممي في ليبيا بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فإن المجلس سيؤكد خلال خطابه للمبعوث الأممي لدى ليبيا على ما يلي:

أولا : أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبته وتُحال من قبل فخامة رئيس مجلس النواب .

ثانياً : أن يتم إحالة قائمة الأربعة عشر (14) إلى مجلس النواب .

ثالثاً : أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

رابعاً : لا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب .

خامساً : عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي مجلس الدولة.