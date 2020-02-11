حاول سرقة أسلاك الكهرباء.. فلقي حتفه “صعقا”

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن شخصا أفريقيا لقي حتفه خلال محاولته سرقة أسلاك ضغط منخفض بإحدى مناطق بلدية زليتن.

وذكرت الشركة بصفحتها في (فيسبوك)، “ورد إلينا قبل قليل من بلدية زليتن أن أحد الأفارقة قام بمحاولة سرقة أسلاك ضغط منخفض وأثناء قيامه بقطع الأسلاك تعرض إلى صعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال”.

ولفتت الشركة إلى أن الشرطة الكهربائية ومديرية أمن زليتن قاموا بالانتقال إلى مكان الجثة لنقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة عن قيام أشخاص وصفتهم بـ”المجرمين” بسرقة خط العامرية المغذي لمحطة تحويل العزيزية بمسافة 2800 متر، والذي يغذي 35 محولا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد كبير من المنازل والمزارع.

كما قامت “مجموعة من المجرمين” بسرقة خط الزيات من 30 الجمال بمسافة 1200 متر بمنطقة الجفارة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وأكدت الشركة أنه ورغم مناشداتها العديدة للجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة بوضع حل عاجل لهذه الانتهاكات إلا أنها مازالت مستمرة وبشكل يومي، معلنة إخلاء مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المنازل والمزارع نتيجة هذه التعديات.

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