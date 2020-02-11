عماري زايد يفتتح مدرسة وروضتين بعد صيانتهم في أبوسليم

افتتح وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، مساء اليوم الثلاثاء، روضتي حي دمشق وباب طرابلس، ومدرسة التحرير للتعليم الأساسي بعد استكمال مصلحة المرافق التعليمية بالتعاون مع المجلس البلدي أبوسليم أعمال الصيانة والتجهيز.

وخلال الاحتفالية، أكد الوزير مضي الوزارة قدمًا في معالجة أية مشاكل أو صعوبات تواجه الدراسة جراء «العدوان علي العاصمة»، وقدم الشكر لكل الكوادر الإدارية والتربوية في جميع المؤسسات التعليمية لجهودهم الهادفة لاستمرار تلقي الطلاب والتلاميذ دروسهم، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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بدوره، تحدث مراقب تعليم أبوسليم خلال كلمته، عن الظروف الاستثنائية التي تعيشها العملية التعليمية في ليبيا بشكل عام وأبوسليم بشكلِ خاص، وأشاد بجهود المجلس البلدي والوزارة في تذليل العقبات التي تواجه المراقبة.

وفي ختام الاحتفالية التي حضرها وكيل وزارة التعليم، المهندس عادل جمعة، ومدير مصلحة المرافق التعليمية، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، وعميد بلدية أبوسليم وعدد من أعضاء المجلس البلدي، كرمت المراقبة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذه الصيانات.

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