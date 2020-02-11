الكتيبة 155 مشاة توضح اخر التطورات في عين زارة

اوضحت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي اخر التطورات الميدانية في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس .

وقالت الكتيبة في بيان صادر عنها، أن مدفعية الكتيبة 155 مشاة تمكنت من استهداف تجمعات لقوات الوفاق، التي حاولت الاقتراب من جامع فطرة و مثلت الكهرباء والواقعة تحت سيطرة الكتيبة بالكامل، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن الآتي:

ـ تدمير آلية مسلحة نوع 23 وعدد من الاليات متوسطة التسليح.

ـ استهداف مراصد لقوات الوفاق والتي استغلتها للتحصن فيها لاستهداف الوحدات المقاتلة وتم دحرهم منها، وفقا للبيان.

ـ استهداف مباشر لمجموعة من الأفراد أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الوفاق.

ـ انسحاب المجموعات المهاجمة بعد انهاكهم و فقدانهم لمراصدهم السابقة والانسحاب إلى جامع الكحيلي.

وأعلنت الكتيبة 155 مشاة في بيانها انها في أتم الجاهزية للتصدي لأي محاوله للتقدم في المحاور المكلفة بها، محذرةً كل من تسول له نفسه الاقتراب من أي نقطة تقع تحت تأمين وحدات الكتيبة.

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