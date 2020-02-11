الاتحاد الأوروبي يبحث إطلاق نسخة جديدة من صوفيا لهذا الغرض

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادة إطلاق عملية صوفيا، أو نسخة معدلة منها، من أجل مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن حظر توريد السلاح لليبيا

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل، إن العمل لا يزال مستمراً داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق على إعادة اطلاق عملية صوفيا لوقف حظر توريد السلاح لليبيا.

وأكد بوريل، أن إعادة إطلاق عملية صوفيا لن يؤدي إلى ارتفاع جديد في تدفقات عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا، وهو ما تخشاه كل من إيطاليا والنمسا، التي يتحدث مسؤولوها عن ضرورة مراقبة حظر توريد السلاح جواً وبراً بشكل أساسي، وفقاً لـ “آكي” الإيطالية.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ الثلاثاء: “على الدول الأوروبية أن تعي جيداً أن خطر تدفق المهاجرين يبقى ماثلاً طالما استمر العنف في هذا البلد”.

وأعرب بوريل، عن أنه لا يزال يحتفظ بالأمل في التوصل لاتفاق قريباً على الرغم من مخاوف بعض الدول، مشدداً على ضرورة ان تمتلك العملية “الجديدة” سفناً وإمكانيات بحرية.