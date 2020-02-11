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“الزاوية لتكرير النفط”: تعويض الفاقد من البنزين والديزل

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأنت شركة الزاوية لتكرير النفط المواطنين والجهات العامة بأنه سيتم تعويض الفاقد من البنزين والديزل عن طريق الاستيراد من الخارج.

ونصحت الشركة-عبر صفحة مستخدمي الشركة – بألا داعي للخوف من نقص الإمدادات، مستددركةً أن التخوف فقط من نقص إمدادات الغاز الطبيعي .

ويُذكر أن شركة الزاوية أصدرت في الثامن من شهر فبراير الجاري بياناً أعلنت فيه إيقاف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية ونفاذ الخام من خزاناتها، داعيةً المسؤولين عن قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها لتحاشي الخسائر الفادحة للميزانية العامة للبلاد.

يشار إلى أن ميناء طرابلس البحري استقبل من جهته السفينة “غاز اكسبلولر” لنقل الوقود وعلى متنها أكثر من 4 آلاف طن من الغاز المسال ، إضافةً لوصول السفينة “أنوار أفريقيا” محملة بأكثر من 23 ألف طن من وقود مع شحنات أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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