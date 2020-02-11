انفجارات تهز العاصمة طرابلس.. وقصف جوي على ابو قرين

أفادت مصادر مطلعة أن أنفجارات مدوية تهز العاصمة طرابلس وتسمع في مناطق مختلفة، مشيرة إلى تعرض منطقة أبوقرين جنوب شرق مصراتة لقصف جوي.

وقالت المصادر أن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بوضوح في منطقة الكريمية جنوب العاصمة.

و أشارت المصادر إلى سماع أصوات انفجارات قوية باتجاه منطقة النجيلة .

وأكدت المصادر أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي شن غارات جوية على معاقل قوات الوفاق في منطقة ابوقرين جنوب شرق مدينة مصراتة.

ولا تزال الخروقات الأمنية تتكرر في مختلف محاور القتال، بالرغم من اعلان هدنة بين الطرفين خلال شهر يناير الماضي بدعوة روسية.

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