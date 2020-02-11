«صحة الموقتة» تتابع تدابير مواجهة «كورونا» بمطار بنينا

تفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، نوري الفسي، مساء الثلاثاء، وحدة الرقابة الصحية بمنفذ مطار «بنينا» الدولي، لمتابعة عمل الوحدة وتفعيل جهاز القياس الحراري المخصص للكشف عن فيروس «كورونا» الجديد .

وخلال الجولة، تابع الفسي سير عمل وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ، وإجراءات المسح الحراري للركاب القادمين، لمنع انتقال فيروس «كورونا» الجديد إلى ليبيا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واكد الفسي إن إجراءات الفحص بالقياس الحراري تسير بشكل جيد، وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات فحص القادمين من الخارج، لافتًا إلى توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص.

وكان مدير أمن المطار جلال هويدي أعلن مطلع فبراير الجاري، عدم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، منوهًا باتخاذ عدة تدابير وإجراءات وقائية تحسبًا لتسلل الفيروس إلى البلاد، مؤكدًا عدم تأثير تلك الإجراءات في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

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