مجلس الأمن يدعو للتصويت على قرار دعم وقف إطلاق النار في ليبيا

وكالات

دعي مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بعد ظهر اليوم الأربعاء على مشروع قرار بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، في أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن منذ بدء معارك الجيش الوطني ضد التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بالعاصمة طرابلس في الرابع من إبريل من العام الماضي، وفق ما أوردته وكالات أنباء دولية لإفادات من مصادر دبلوماسية يوم أمس الثلاثاء.

وذكر مصدر دبلوماسي أن بريطانيا طلبت التصويت بعد إعدادها لنص تجري مشاورات بشأنه منذ أكثر من 3 أسابيع، فيما لايزال الموقف الروسي غير معروف بعد تعطيلها لتبني المشروع قبل أسبوع.

يُشار إلى أن المشروع يؤكد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الاقليمية ، وخاصةً الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى بحث كيفية دعمها للامم المتحدة في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، مطالباً مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تشكلت في نهاية شهر يناير الماضي وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء الثقة.

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