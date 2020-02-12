تركيب منظومة دفاع جوي تركية في مطار معيتيقة (صور)

تمكّن أحد ركاب الطيران المدني بمطار معيتيقة من التقاط صور تُظهر وجود منظومة دفاع جوي بالقرب من برج المراقبة.

ووفقاً لمصادر متطابقة، يتضح من الصور تركيب منظومة دفاع جوي تركية من طراز “هوك” المضادة للطائرات.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، قد قال، خلال مؤتمر صحفي، إن تركيا وحكومة الوفاق استغلتا الهدنة وقامتا بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة، بالإضافة إلى إنزال أسلحة وآليات عسكرية ومرتزقة سوريين وتركمان إلى طرابلس.

ويشار إلى أن، منظومة هوك المضادة للطائرات التي ظهرت في الصور، هي ذاتها التي ظهرت في المقطع المصور الذي نشره المسماري عن اختراق تركيا للهدنة وإنزال أسلحة في طرابلس.