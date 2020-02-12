جامعة الحاضرة في يوم علمي حول فيروس “كورونا”

عقدت جامعة الحاضرة –إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بطرابلس- بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ندوة علمية حول فيروس “كورونا” المستجد، عن ماهيته وطرق الوقاية وتحصين البلاد من دخوله إليها وآخر محاولات العلماء الذين يسابقون الزمن لاكتشاف علاج للمصابين به وأمصال وتطعيمات للوقاية منه.

وأقيمت هذه الندوة العلمية –التي هي عبارة عن يوم علمي شامل- بناءً على الاتفاقية الموقعة بين جامعة الحاضرة والمركز في جانب التوعية والتوثيق –حسب ما ذكره المكتب الإعلامي والتوثيق بالمركز.

وقال رئيس جامعة الحاضرة “ناصر حمزة” في تصريح -بثه مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض- إن الندوة حول فيروس كورونا تأتي في إطار سعي الجامعة المتواصل لتقديم خدمات للمجتمع والبيئة وسوف تخرج الندوة بتوصيات مهمة.

وأكد عضو إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مالك عثمان بأن المركز لم يسجل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا ولديهم أكثر من 125 موقع رصد على مستوى البلاد.

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