“برون سويك” تصل ميناء بنغازي محملة بــ 41 مليون لتر بنزين

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وصلت إلى ميناء بنغازي أمس الثلاثاء ناقلة المحروقات “برون سويك” التابعة لشركة الوكيل الملاحي الوطنية الحديثة وعلى متنها 41 مليون لتر من الوقود.

تزامن وصول الناقلة مع إعلان شركة البريقة لتسويق للنفط في المنطقة الشرقية أن كافة صهاريج تخزين المحروقات في مستودع رأس المنقار بلغت سعتها بالكامل ما دفع بالشركة لرفع مستوى ضخ توزيع البنزين لشركات التوزيع بنسبة200٪ أي بقدرة 2.4 مليون لتر يومياً في محاولة منها لتعزيز وتوفير البزين لكافة المواطنين.

وطمئنت شركة البريقة كافة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية عن توفر الوقود وأن عملية الإمداد تسير وفقاً للخطط الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة.

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