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التكتل المدني الديمقراطي يدعو الليبيين للتظاهر

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الأمانة العامة لـ”التكتل المدني الديمقراطي”،  أعضاء التكتل وأبناء الشعب الليبي كافة، للمشاركة في “تظاهرة جمعة الغضب”، التي ستقام في مدينة بنغازي بعد صلاة عصر يوم الجمعة المقبلة، الرابع عشر من شهر فبراير الجاري – حسب منشور بالصفحة الرسمية للتكتل المدني الديمقراطي ، الذي يتخذ مدينة بنغازي مقراً له.

وحدد التكتل المدني الديمقراطي، ساحة النصر بمنطقة الكيش في بنغازي مكاناً للمظاهرة، التي قال إنها دعماً للجيش الوطني في حربه على الإرهاب و “مقاومة العدوان العسكري التركي” – حسب ما جاء في الإعلان.

يشار إلى أن التكتل المدني الديمقراطي تأسس منذ عامين في مدينة بنغازي ويسعى إلى الانتشار في كامل التراب الليبي ففتح فروعاً له في عدة مناطق ليبية، كان آخرها في الثامن من شهر فبراير الجاري  لفرع التكتل بمدينة براك ، المركز الإداري لمنطقة وادي الشاطىء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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