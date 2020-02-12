لقاء موسع في بني وليد لإعادة فتح المطار

التقى رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية –أمس الثلاثاء- مع النائب في البرلمان “محمد الورفلي” ، وعضو المجلس التسيير بني وليد “خيري بن دله” ، ومدير مكتب التدريب بالمصلحة “عادل عبدالقادر”، لمناقشة آلية تفعيل مطار بني وليد المدني .

كما تباحث المجتمعون في إمكانية فتح رحلات جوية من وإلى المطار وبحث “النائب” توفير بعض الاحتياجات اللازمة لتشغيل المطار وأفاد رئيس مصلحة المطارات بأن المطار جاهز للتشغيل وتمت مخاطبة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بجاهزيته كما تم الإتفاق على مخاطبة الطيران المدني والشركات الناقلة بجاهزية المطار والحصول على الموافقات اللازمة للتشغيل.

يشار إلى أن مطار بني وليد شهد عدة تهديدات بعدم استخدامه إثر انطلاق عمليات الجيش في شهر أبريل الماضي ، ضد التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، خشية استخدامه عسكرياً ومن جهة اخرى يعد المطار حيوياً للحركة المدنية لاسيما مع توقف الكثير من المطارات بالمناطق الوسطى والجنوبية كمطار هون بقاعدة الجفرة ومطار سرت ومطار سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية