تونس تسمح بعبور بضائع إلى ليبيا.. واستثناء التبغ والفواكه

وافقت تونس على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر المنافذ البرية المشتركة، باستثناء بعض السلع.

ومن بين السلع المستثناة التبغ بجميع أنواعه والمحركات وقطع الغيار المستعملة والفواكه الطازجة والجافة والملابس الجاهزة، حسب بيان وزارة الاقتصاد والصناعة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يمثل «رفعا للحظر الذي كان مفروضا لمدة تزيد عن سنتين»، منوها بأنه سيتم معالجة ما يتعلق بالسلع المستثناة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم ممثلين بـ«اقتصاد الوفاق» ومصلحة الجمارك مع نظرائهم من وزارة التجارة التونسية؛ لتذليل الصعوبات وحل المعوقات التى تقف أمام انسياب السلع والبضائع بين البلدين في إطار التعاون التجاري المشترك.

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