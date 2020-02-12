الجيش الوطني يقصف مخازن أسلحة للوفاق في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، إنه قصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مخازن أسلحة تابعة لقوات الوفاق، بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس، قبل نقلها إلى محاور القتال.

وتحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سماع دويّ انفجارات عنيفة ناتجة عن قصف مدفعي بالقرب من وسط العاصمة طرابلس، تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء.

وتخرق الاشتباكات المتبادلة في العاصمة طرابلس، والتي لا تهدأ أبدا، اتفاق الهدنة الموقع بين طرفي الصراع والذي يدفع المجتمع الدولي لتحويله إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، حتى لا تعود الأوضاع في العاصمة الليبية إلى المربع الأول.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي