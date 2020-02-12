وصول مضخات مياه إلى الكفرة

وصلت إلى مدينة الكفرة مضخات مياه متعددة الأحجام والقوة، بناء على خطة الحكومة الموقتة بشأن تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية.

وتسلم مدير شركة المياه بالكفرة عمر عبدالرحمن، ومدير المخازن بالشركة محمد الله جابة، المضخات، حسب بيان البلدية على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن المجلس التسييري للبلدية وضع خطة تهدف إلى حل مشكلات مياه الشرب داخل المدينة وضواحيها، تشمل حفر آبار وتوفير مضخات، ومد خطوط المياه، والربط بين الشبكات حسب احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالكفرة.

وفي نهاية العام الماضي، انتهى المجلس من حفر بئر وتركيب مضخة في حي بزيمة، وتزويد المنطقة بالمواد اللازمة لربط البئر بخطوط المياه، إلى جانب الانتهاء من ربط حي الشهداء بمنطقة الهواري بالشبكة العامة.

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