اللواء نور الدين الهمالي آمراً لمنطقة الزاوية العسكرية

العنوان_الزاوية

وصل اللواء ركن عبدالله نورالدين الهمالي آمر منطقة الزاوية العسكرية بالقيادة العامة لمقر قيادة المنطقة بمدينة صرمان غربي البلاد .

وكان اللواء الهمالي قد وصل مساء الإثنين إلى المنطقة الغربية قادمًا من سرت بعد إنتهاء مهامه هناك وتكليفه بوظيفته الجديدة من طرف القيادة العامة آمراً للمنطقة العسكرية الزاوية .

وعقد الهمالي الثلاثاء إجتماعًا موسعًا في صرمان مع ضباط وقادة المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة بينهم اللواء إدريس مادي وحضره عدد من أمراء الكتائب والوحدات العسكرية والجهات الأمنية ذات الصلة .

وكانت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام قد زعمت مساء الإثنين وفجر الثلاثاء أن الهمالي قد تم القبض عليه في محور أبوقرين على يد مسلحي الوفاق قبل أن يتضح عدم صحة الخبر ويظهر المعني في اليوم التالي وهو يتسلم وظيفته الجديدة .