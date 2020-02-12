بوريل: يجب منع وصول الأسلحة تماماً إلى ليبيا لضمان استمرار الهدنة

ليبيا – قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل إنه يجب منع الأسلحة تماماً من الوصول إلى ليبيا عن طريق البر والجو والبحر.

بوريل أشار في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية أمس الثلاثاء وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن أفضل طريقة لضمان استمرار الهدنة يتمثل بحظر التزود بالأسلحة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه يمكن من خلال إعادة إطلاق بعثة صوفيا البحرية السيطرة على توريد الأسلحة إلى ليبيا عن طريق البحر المتوسط

كما دافع عن إعادة إطلاق العملية رداً على انتقادات وحيرة بعض البلدان ومن بينها إيطاليا والنمسا واليونان، بالقول: “ليس صحيحاً أن بعثة صوفيا البحرية تجتذب مزيداً من المهاجرين وتزيد تدفقات الهجرة إلى أوروبا”.

ولفت إلى انخفاض عدد المهاجرين إلى أوروبا في 2018 إلى 27400 مهاجر قادم من ليبيا مقارنة بـ164 ألف في 2016.